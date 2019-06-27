Предприниматель Григорий Ройзман считает заказным свое уголовное преследование

Фото с сайта uralpolit.ru

Григорий Ройзман прокомментировал информацию о требованиях прокуратуры возбудить уголовное дело по факту хищения денег.

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что прокуратура заинтересовалась деятельностью фирм бизнесменов Григория Ройзмана и Олега Бондаря. Сообщалось о планах ведомства возбудить уголовное дело по факту хищения денег при организации школьного питания. В прокуратуре считают, что фирмы предпринимателей необоснованно завышали цены и объемы продукции. Это, по данным надзорного органа, выявили в ходе бухгалтерской экспертизы. Однако Григорий Ройзман утверждает, что такая экспертиза не проводилась. По словам бизнесмена, ни одно бюджетное предприятие никогда не имело вопросов по работе его компаний. Якобы ранее дела уже возбуждали из-за претензий известного челябинского предпринимателя, с которым он сотрудничал.

«На сегодняшний день уголовному делу почти пять лет. Дело было возбуждено не по факту причинения ущерба бюджету. Речь шла о потерпевшем физическом лице Михаиле Бесидинском и его юридическом лице АО «УЗМК». Потерпевший старательно пять лет провоцировал следственные органы и прокуратуру на то, чтобы эти дела в отношении меня расследовались. Я так понимаю, что данное лицо просто обеспокоено. Оно считает, что именно меня нужно за что-то там наказать, используя следственные органы. Ситуация, которая разворачивается сейчас, неразрывно связана с этим», — уверен Григорий Ройзман.

Григорий Ройзман уверен, что уголовное преследование завершится в ближайшее время. Оснований для возбуждения дела, по его словам, не существует. Ранее в отношении предпринимателя уже было вынесено два оправдательных приговора.

Фото с сайта uralpolit.ru

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