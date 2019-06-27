В Челябинской области 11 озер открыли для свободного лова после обращения рыбаков к Путину

Фото с сайта op74.ru

В Общественной палате региона прошла первая встреча арендаторов водоемов и рыбаков-любителей.



По итогам встречи директор компании «Кыштымское рыбоводное хозяйство» Александр Новиков согласился открыть 11 арендуемых озер для рыбаков. Он ввел мораторий до конца года на взимание платы за любительский лов рыбы, которую не разводят в этих водоемах намеренно. Также рыбаки предложили внедрять технологию выращивания рыбы в садках, чтобы исключить смешение с аборигенной фауной тех или иных озер. В Общественной палате назвали встречу важным шагом к упрощению доступа любителей на водоемы Южного Урала и указали на то, что в аренде сейчас находится свыше 200 озер.



Видеообращение к Владимиру Путину южноуральские рыбаки записали в преддверии прямой линии с президентом и выложили его в соцсетях. Они жаловались на то, что гарантированный законом свободный любительский и спортивный лов рыбы на удочку во многих местах по факту платный, поскольку чиновники отдают озера частникам в аренду. На прямой линии, которая состоялась 20 июня, обращение не показали, однако ролик вызвал широкий общественный резонанс. Сейчас законность аренды водных объектов в Челябинской области проверяют надзорные органы.

Фото с сайта op74.ru

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