Улицу Дарвина расширят до четырех полос вместо запланированных шести

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске состоялись публичные слушания по проекту реконструкции улицы Дарвина.

В ходе обсуждений стороны приняли решение скорректировать проект. Улицу Дарвина расширят не до шести полос, как планировалось, а всего до четырех. Таким образом, удастся сохранить большинство зеленых насаждений, которым угрожало уничтожение. Крайние полосы решили расширить до норматива в четыре метра для безопасного движения общественного транспорта, также там будут предусмотрены остановочные карманы.

Кроме того, местные жители высказывали пожелания пустить по Дарвина троллейбусы и оборудовать велодорожку. Все замечания приобщили к проекту, обновленный документ рассмотрят в городской думе в пятницу, 28 июня.

Фото с сайта cheladmin.ru

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