Четвертый этап отключения горячей воды в Челябинске начнется 2 июля

Фото с сайта www.n-vartovsk.ru

В Челябинске в июле стартует очередной этап опрессовок.



Под отключение попадут свыше 500 жилых домов Калининского, Курчатовского и Центрального районов. Также опрессовки затронут 39 детсадов, 18 учебных заведений и 14 лечебных учреждений, сообщили в администрации города.



Подача горячей воды прекратится 2 июля. Возобновить ее планируется 16 числа, однако в городском управлении ЖКХ предупредили, что в случае неполадок этот срок может быть продлен.

4 этап проведения опрессовок:



По итогам первых этапов опрессовок без горячей воды все еще остаются десятки жилых домов. В Металлургическом районе прокуратура инициировала разбирательство по поводу срыва сроков подачи горячей воды. На компанию «УСТЭК-Челябинск» завели административное дело.

Фото с сайта www.n-vartovsk.ru

Все новости за 27.06.2019 г.»