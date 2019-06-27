Четвертый этап отключения горячей воды в Челябинске начнется 2 июля

27.06.2019 г. 15:37

Четвертый этап отключения горячей воды в Челябинске начнется 2 июля
Фото с сайта www.n-vartovsk.ru

В Челябинске в июле стартует очередной этап опрессовок.


Под отключение попадут свыше 500 жилых домов Калининского, Курчатовского и Центрального районов. Также опрессовки затронут 39 детсадов, 18 учебных заведений и 14 лечебных учреждений, сообщили в администрации города.


Подача горячей воды прекратится 2 июля. Возобновить ее планируется 16 числа, однако в городском управлении ЖКХ предупредили, что в случае неполадок этот срок может быть продлен.

 

4 этап проведения опрессовок:

Файл Калининский район с 02.07.2018 по 16.07.2018
Файл Курчатовский район с 02.07.2018 по 16.07.2018
Иконка документа Microsoft Office Центральный район с 02.07.2018 по 16.07.2018
Иконка документа Microsoft Office Локальные источники теплоснабжения июль

 


По итогам первых этапов опрессовок без горячей воды все еще остаются десятки жилых домов. В Металлургическом районе прокуратура инициировала разбирательство по поводу срыва сроков подачи горячей воды. На компанию «УСТЭК-Челябинск» завели административное дело. 

 

Фото с сайта www.n-vartovsk.ru

    

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