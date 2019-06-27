- 62.8083р. - 0.1012
- 71.3816р. - 0.2157
Четвертый этап отключения горячей воды в Челябинске начнется 2 июля
27.06.2019 г. 15:37
В Челябинске в июле стартует очередной этап опрессовок.
Под отключение попадут свыше 500 жилых домов Калининского, Курчатовского и Центрального районов. Также опрессовки затронут 39 детсадов, 18 учебных заведений и 14 лечебных учреждений, сообщили в администрации города.
Подача горячей воды прекратится 2 июля. Возобновить ее планируется 16 числа, однако в городском управлении ЖКХ предупредили, что в случае неполадок этот срок может быть продлен.
4 этап проведения опрессовок:
По итогам первых этапов опрессовок без горячей воды все еще остаются десятки жилых домов. В Металлургическом районе прокуратура инициировала разбирательство по поводу срыва сроков подачи горячей воды. На компанию «УСТЭК-Челябинск» завели административное дело.
Фото с сайта www.n-vartovsk.ru
- 26.06.2019 г. В Металлургическом районе на две недели продлили период отключения горячей воды
- 26.06.2019 г. Прокуратра завела дело на челябинских коммунальщиков за срыв сроков включения горячей воды
- 24.06.2019 г. В Челябинске начинается третий этап отключения горячей воды
- 18.06.2019 г. В Челябинске через неделю стартует третий этап отключения горячей воды
- 10.06.2019 г. Владимир Елистратов отчитал коммунальщиков за нарушение сроков опрессовки