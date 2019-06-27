Южноуральцы жалуются на отсутствие в аптеках препарата для лечения описторхоза

Фото с сайта pixabay.com

Жители Челябинской области не могут найти в аптеках препарат «Бильтрицид».



Слушатель «Челябинского эха» Владимир Гончаров сообщил, что его сестра заболела описторхозом и не может найти в аптеках таблетки «Бильтрицид», которые используют для лечения. Препараты пробовали искать в Челябинске, Москве, а также на сайтах российских аптек, но безуспешно, отметил он.



«Мы пробовали их найти, в Челябинске нет. Позвонили во все аптеки города, в московские аптеки. В Москве ответили, что последнее поступление препарата в Россию было в марте где-то, сейчас они ждут лекарства примерно в августе. Есть в Германии, где их производят, Украине, Казахстане. Мы сейчас думаем в Алма-Ате купить», — рассказал Владимир Гончаров.



Получить комментарий в областном минздраве на момет публикации не удалось. В соцсети «ВКонтакте» есть группа, посвященная помощи в поиске «Бильтрицида». В ней размещены объявления о перепродаже препарата. Некоторые пользователи реализуют оставшиеся после лечения таблетки поштучно.



Препарат «Бильтрицид» производит немецкая компания Bayer. В сентябре 2018 года Росздравнадзор опубликовал информацию о временном перерыве в поставке таблеток в Россию. Такое решение было принято из-за модернизации оборудования на производственной площадке предприятия. Возобновить поставки планировалось в ноябре. В январе 2019-го на сайте Росздравнадзора появились сведения о приостановке поставок до марта. В мае на сайте Bayer разместили информацию о том, что препарат появится на российском рынке ориентировочно в августе.



Весной прошлого года жители Якутии, Самарской области, Москвы и других городов и регионов России активно жаловались в интернете на то, что таблетки пропали из аптек. Действующий компонент в составе препарата — празиквантел. Это средство используют в таблетках для кошек и собак. Некоторые интернет-пользователи сообщали, что им приходится пить лекарства для животных взамен «Бильтрицида».



Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости описторхозом в Челябинске. В июне в городе зарегистрировали 24 таких случая. Заболевание передают описторхи — мелкие паразиты. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой, недостаточно термически обработанной и слабо просоленной рыбы семейства карповых.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 27.06.2019 г.»