На Южном Урале число случаев онкозаболеваний за 10 лет увеличилось на 19%

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинской области откроют 16 районных центров по выявлению онкозаболеваний.



На Южном Урале подписана областная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. Выдержки из документа опубликовала интернет-газета Znak.com. Там говорится, что создание программы продиктовано высокими показателями онкологической заболеваемости и ростом смертности. Так, в 2017 году рак в Челябинской области выявили у 473 человек на 100 тыс. населения. За 10 лет этот показатель вырос на 19,1%, отмечает издание. Уровень смертности от онкологических заболеваний тоже высок — 236,5 случая на 100 тыс. жителей. Много случаев выявляют уже на IV стадии — 22,8%. Также констатируют высокий показатель смертности в течение года после диагностики — 25,6%.



По итогам 2017 года в структуре смертности от рака в Челябинской области наибольший удельный вес составляют заболевания трахеи, бронхов, легкого — 17,3%, или 1429 случаев.



На втором месте — рак толстой кишки (13,9%, или 1153 случая), на третьем — рак желудка (9,7%, или 802 случая), на четвертом месте — рак молочной железы (7,5%, или 618 случаев), на пятом — рак поджелудочной железы (6,1%, или 506 случаев), на шестом — рак предстательной железы (5,4%, или 446 случаев). Отмечается, что похожая тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. Это связано с распространенностью патологии, тяжестью течения, большим количеством запущенных случаев и в ряде случаев — бессимптомным течением заболевания.



Программа предлагает ряд мер по улучшению ситуации с заболеваемостью в регионе. В их числе — пропаганда отказа от курения, алкоголя и наркотиков, а также популяризация здорового образа жизни. Еще одна группа мер — это диспансеризации по различным возрастным группам и группам риска, чтобы улучшить показатели выявления ЗНО на ранних стадиях. Но главный блок предложений — это оснащение оборудованием существующих медучреждений, оказывающих диагностику и помощь онкобольным, а также создание 16 новых центров онкологической помощи.



«Планируется организация и оснащение 16 центров амбулаторной онкологической помощи в 2020 году — на базе областной клинической больницы №3 и Центральной медико-санитарной части Магнитогорска; в 2021 году — городской клинической больницы №8 (Челябинск), дорожной клинической больницы на станции Челябинск, ООО «НовоМед» (Магнитогорск), городской больницы №2 в Миассе; в 2022 году — клинической больницы №71 ФМБА, городской больницы №4 в Златоусте, городской больницы №1 в Аше, клинической больницы №6 (Челябинск), Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины; в 2023 году — на базе районной больницы села Варна, областной больницы в Троицке, городской больницы №1 в Копейске и городской больницы Кыштыма», — приводит интернет-газета выдержку из текста документа.



На базе областного онкодиспансера планируют открыть Центр молочной железы и Центр легкого для оптимизации маршрута пациентов с подозрением на заболевания этих органов. Такие центры должны появиться к 2024 году. Также в планах создание Центра протонной терапии, развитие объектов ядерной медицины, сотрудничество с Федеральным центром ядерной медицины, ядерно-оружейным комплексом.

Фото с сайта gubernator74.ru

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