- 62.8083р. - 0.1012
- 71.3816р. - 0.2157
Из областного бюджета выделили 761 млн рублей на новые низкопольные автобусы для Челябинска
27.06.2019 г. 14:42
Депутаты Заксобрания внесли изменения в областной бюджет на 2019 год.
Заседание Законодательного собрания состоялось в четверг, 27 июня. Одно из принятых решений касалось денег на новые автобусы для Челябинска. Речь идет о закупке 65 низкопольных машин большого класса на природном газе. Для этого из областного бюджета направили чуть более 761 млн рублей.
О приобретении низкопольных автобусов стало известно в начале июня. Это произошло после скандала с челябинским инвалидом-колясочником Николаем Ольховским. Он не смог вовремя добраться до дома из-за того, что последний низкопольный автобус вышел в рейс раньше, чем должен был. После начальник городского управления транспорта Максим Кичеев сообщил, что новые машины планируют вывести на маршруты осенью. Челябинцам дали право выбрать цвет автобусов — большинство проголосовали за зеленый.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 17.06.2019 г. Новые автобусы в Челябинске будут красить в зеленый цвет
- 13.06.2019 г. В Челябинске появился умный автобус, оборудованный системой видеоаналитики
- 10.06.2019 г. Челябинцам предлагают выбрать цвет новых автобусов
- 10.06.2019 г. Новые автобусы планируют вывести на маршруты Челябинска осенью
- 10.06.2019 г. Налоговики требуют признать банкротом ООО «Общественный городской транспорт»