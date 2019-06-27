Из областного бюджета выделили 761 млн рублей на новые низкопольные автобусы для Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Депутаты Заксобрания внесли изменения в областной бюджет на 2019 год.



Заседание Законодательного собрания состоялось в четверг, 27 июня. Одно из принятых решений касалось денег на новые автобусы для Челябинска. Речь идет о закупке 65 низкопольных машин большого класса на природном газе. Для этого из областного бюджета направили чуть более 761 млн рублей.



О приобретении низкопольных автобусов стало известно в начале июня. Это произошло после скандала с челябинским инвалидом-колясочником Николаем Ольховским. Он не смог вовремя добраться до дома из-за того, что последний низкопольный автобус вышел в рейс раньше, чем должен был. После начальник городского управления транспорта Максим Кичеев сообщил, что новые машины планируют вывести на маршруты осенью. Челябинцам дали право выбрать цвет автобусов — большинство проголосовали за зеленый.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 27.06.2019 г.»