На выходных в Челябинске ожидается 30-градусная жара

Фото с сайта pixabay.com

Синоптики челябинского гидрометцентра прогнозируют улучшение погоды на ближайший уик-энд.



В пятницу, 28 июня, в Челябинске еще сохранится пасмурная и дождливая погода. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — +9-11, днем будет до +21.



На субботу синоптики обещают в Челябинске существенное потепление. Днем столбики термометров поднимутся до +25, осадков не ожидается, небольшие дожди с грозами возможны в некоторых районах области. В воскресенье днем в городе будет ясная погода, температура воздуха +29-31.

Фото с сайта pixabay.com

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