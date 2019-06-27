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На выходных в Челябинске ожидается 30-градусная жара
27.06.2019 г. 13:35
Фото с сайта pixabay.com
Синоптики челябинского гидрометцентра прогнозируют улучшение погоды на ближайший уик-энд.
В пятницу, 28 июня, в Челябинске еще сохранится пасмурная и дождливая погода. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — +9-11, днем будет до +21.
На субботу синоптики обещают в Челябинске существенное потепление. Днем столбики термометров поднимутся до +25, осадков не ожидается, небольшие дожди с грозами возможны в некоторых районах области. В воскресенье днем в городе будет ясная погода, температура воздуха +29-31.
Фото с сайта pixabay.com
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