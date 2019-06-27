Из администрации Челябинска уволился советник мэра Денис Девяткин

Фото с сайта chelduma.ru

В администрации Челябинска произошла первая отставка после назначения Натальи Котовой на пост и. о. главы города.



Советник мэра по взаимодействию с федеральными органами власти Денис Девяткин уволился по собственному желанию. С 2005 по 2018 год он был депутатом гордумы. В конце августа 2018-го Денис Девяткин досрочно сложил полномочия. Причиной стал переход на пост советника мэра. Сообщалось, что должность создали для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.



Это первая отставка в администрации после назначения Натальи Котовой на пост и. о. главы Челябинска. В понедельник, 24 июня, депутаты гордумы приняли отставку прежнего мэра Владимира Елистратова.

Фото с сайта chelduma.ru

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