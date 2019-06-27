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Из администрации Челябинска уволился советник мэра Денис Девяткин
27.06.2019 г. 13:26
Фото с сайта chelduma.ru
В администрации Челябинска произошла первая отставка после назначения Натальи Котовой на пост и. о. главы города.
Советник мэра по взаимодействию с федеральными органами власти Денис Девяткин уволился по собственному желанию. С 2005 по 2018 год он был депутатом гордумы. В конце августа 2018-го Денис Девяткин досрочно сложил полномочия. Причиной стал переход на пост советника мэра. Сообщалось, что должность создали для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.
Это первая отставка в администрации после назначения Натальи Котовой на пост и. о. главы Челябинска. В понедельник, 24 июня, депутаты гордумы приняли отставку прежнего мэра Владимира Елистратова.
Фото с сайта chelduma.ru
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