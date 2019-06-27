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Избирком отказал в проведении референдума по возвращению прямых выборов мэра Челябинска
27.06.2019 г. 13:19
Референдум по прямым выборам главы города в Челябинске не состоится.
Как пишет Znak.com, основанием для отказа избирательная комиссия Челябинской области назвала неверно заполненные документы. Обращение еще в марте подала инициативная группа из 20 человек, в которую входили активисты «Открытой России». На референдуме предполагалось проголосовать за или против принятия закона о прямых выборах глав городов и районов Челябинской области.
Сейчас мэра Челябинска избирают депутаты городской думы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Таким образом в феврале выбрали Владимира Елистратова, который 24 июня сложил с себя полномочия градоначальника. Ожидается, что следующий конкурс на замещение должности главы города состоится уже при новом составе городской думы. Он определится после районных выборов 8 сентября. До этого момента полномочия мэра будет исполнять Наталья Котова, которая ранее была первым заместителем главы.
Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru
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