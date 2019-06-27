Глава комитета ЗСО по экологии Константин Струков поддержал строительство ГОКа в Миассе и завода в Златоусте, против которых выступали жители

Скриншот с сайта youtube.com / Законодательное Собрание Челябинской области

Самый богатый депутат Заксобрания Челябинской области выразил сожаления по поводу отмены строительства двух предприятий в горнозаводской зоне.



Депутат Законодательного собрания, бизнесмен из списка Forbes Константин Струков раскритиковал экономическую политику властей региона. В четверг, 27 июня, на заседании регионального парламента он поддержал проекты, против которых выступили и экс-губернатор Борис Дубровский, и врио губернатора Алексей Текслер, сообщает URA.RU.



С докладом о мерах поддержки малого и среднего бизнеса выступал и. о. министра экономразвития Сергей Смольников. Во время обсуждения слово взял Струков. По его мнению, власти должны были поддержать, а не запрещать инвестпроекты в Миассе и Златоусте. Речь идет о Круглогорском ГОКе и кремниевом заводе, против строительства которых выступили местные жители.



«Успешно мы на нем поставили крест. У ребят поменьше сил и возможностей оказалось. Почему мы их не защитили? Завод в Златоусте! Мы его тоже зарубили…», — цитирует депутата агентство.



По мнению Струкова, оба проекта создали бы новые рабочие места и внесли бы вклад в экономику.



ООО «Круглогорский» ГОК» было создано для разработки железорудного месторождения рядом с озером Тургояк. Планы вызвали протест горожан. В Златоусте протестовать против строительства кремниевого завода в лесной зоне вышли почти две тысячи человек. Требования людей, которые опасались, что предприятия испортят экологическую обстановку, в обоих случаях поддержало руководство региона.



Агентство напомнило, что Константин Струков является главой комитета по экологии в Законодательном собрании Челябинской области.

Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru

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