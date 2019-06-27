- 62.8083р. - 0.1012
- 71.3816р. - 0.2157
Глава комитета ЗСО по экологии Константин Струков поддержал строительство ГОКа в Миассе и завода в Златоусте, против которых выступали жители
27.06.2019 г. 13:12
Самый богатый депутат Заксобрания Челябинской области выразил сожаления по поводу отмены строительства двух предприятий в горнозаводской зоне.
Депутат Законодательного собрания, бизнесмен из списка Forbes Константин Струков раскритиковал экономическую политику властей региона. В четверг, 27 июня, на заседании регионального парламента он поддержал проекты, против которых выступили и экс-губернатор Борис Дубровский, и врио губернатора Алексей Текслер, сообщает URA.RU.
С докладом о мерах поддержки малого и среднего бизнеса выступал и. о. министра экономразвития Сергей Смольников. Во время обсуждения слово взял Струков. По его мнению, власти должны были поддержать, а не запрещать инвестпроекты в Миассе и Златоусте. Речь идет о Круглогорском ГОКе и кремниевом заводе, против строительства которых выступили местные жители.
«Успешно мы на нем поставили крест. У ребят поменьше сил и возможностей оказалось. Почему мы их не защитили? Завод в Златоусте! Мы его тоже зарубили…», — цитирует депутата агентство.
По мнению Струкова, оба проекта создали бы новые рабочие места и внесли бы вклад в экономику.
ООО «Круглогорский» ГОК» было создано для разработки железорудного месторождения рядом с озером Тургояк. Планы вызвали протест горожан. В Златоусте протестовать против строительства кремниевого завода в лесной зоне вышли почти две тысячи человек. Требования людей, которые опасались, что предприятия испортят экологическую обстановку, в обоих случаях поддержало руководство региона.
Агентство напомнило, что Константин Струков является главой комитета по экологии в Законодательном собрании Челябинской области.
Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru
- 21.06.2019 г. На берегу озера Курочкино обнаружили новые очаги подземных пожаров
- 18.06.2019 г. Алексей Текслер запросил у федерального центра 500 млн рублей на рекультивацию закрытой челябинской свалки
- 18.06.2019 г. Прокуратура требует взыскать со строителей скандального ГОКа в Миассе 20 млн рублей за ущерб земле
- 17.06.2019 г. Лев Шлосберг об экологии Челябинска: «Люди не хотят здесь растить детей, потому что существует серьезная угроза жизни»
- 07.06.2019 г. На форуме в Петербурге власти подписали соглашения с предприятиями о снижении выбросов в Челябинске