Дольщики ЖК «Яркая Жизнь» требуют защитить свои недострои от мародеров

Фото с сайта www.minstroy74.ru

Недостроенные дома ЖК «Яркая Жизнь» хотят оставить без охраны.



Покупатели квартир уже больше месяца — с 20 мая — стоят в одиночных пикетах перед зданием правительства региона. В числе их требований — обеспечить охрану недостроенных зданий. Ее могут снять после сдачи одного из домов в конце августа, поскольку формально ЧОП отвечает только за безопасность этого здания, рассказала представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Яркая Жизнь» Елена Рудниченко.



«Уже само наличие этой будки у дома №8 обеспечивало и охрану других домов. Когда этот дом сдадут, то по договору ЧОП не будет охранять другие. Оставшиеся недостроенные дома огородят, но охранять их вообще никто не будет. Это получается, либо нам самим их охранять, либо просто пустить на расхищение. Там уже есть электрика, вставлены окна, где-то — двери. То есть, это все никем не будет охраняться, заходи и бери», — прокомментировала Елена Рудниченко.



Ранее дольщики внесли в минстрой коллективное обращение по этому поводу. Помимо этого, покупатели квартир возмущены тем, что их не включили в федеральный реестр и программу фонда защиты прав дольщиков. По их словам, сейчас областные власти обеспечивают достройку только ЖК «Бриз» и «Радуга», тогда как все решения по «Яркой Жизни» постоянно откладывают.

Фото с сайта www.minstroy74.ru

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