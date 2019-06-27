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В Челябинской области установлен новый рекорд по количеству стобалльников ЕГЭ
27.06.2019 г. 12:30
В Челябинской области за год увеличилось число стобалльников ЕГЭ.
В этом году на сто баллов ЕГЭ написали 170 южноуральских выпускников. В прошлом году максимальное количество баллов получили 160 жителей региона. Лидирующим предметом по числу стобалльников стал русский язык. Этот экзамен на высшем уровне сдали 54 выпускника.
«Каждый выпуск — уникальный. Например, в прошлом году был, можно сказать, гуманитарный выпуск — 99 стобалльников по русскому языку и 16 по литературе. Выпуск 2019 года можно назвать естественно-математическим: наблюдается значительный рост числа высокобалльников по математике, химии, физике, информатике и ИКТ», — отметила начальник управления начального, основного, среднего общего образования минобрнауки области Елена Тюрина.
В этом году в регионе появились трехсотбалльники. Максимальные баллы сразу по трем предметам получили два выпускника. Также увеличилось число южноуральцев, которые набрали сто баллов по двум предметам — с 9 до 11 человек.
Фото с сайта pixabay.com
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