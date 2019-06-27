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В Коркино домашняя собака заразилась бешенством и покусала девушку
27.06.2019 г. 12:22
В Коркинском поселке фиксируют случаи бешенства домашних животных.
В июне 2019 года в поселок Первомайский забрела лиса. Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория позже подтвердила, что животное было заражено бешенством. После этого заболевание выявили у двух собак. Известно, что одна была домашней. Она укусила местную жительницу.
«В ближайшие сутки будут приняты все необходимые меры к установлению границ неблагополучной территории и ликвидации данной ситуации», — сообщили в ветстанции Коркино.
Жителей просят не допускать контактов домашних животных с дикими зверями, прекратить подкармливать бродячих кошек и собак. Всем, у кого дома есть не привитые от бешенства животные, рекомендуют обратиться для вакцинации в городскую ветстанцию.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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