В Коркино домашняя собака заразилась бешенством и покусала девушку

Фото с сайта ptzgovorit.ru

В Коркинском поселке фиксируют случаи бешенства домашних животных.



В июне 2019 года в поселок Первомайский забрела лиса. Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория позже подтвердила, что животное было заражено бешенством. После этого заболевание выявили у двух собак. Известно, что одна была домашней. Она укусила местную жительницу.



«В ближайшие сутки будут приняты все необходимые меры к установлению границ неблагополучной территории и ликвидации данной ситуации», — сообщили в ветстанции Коркино.



Жителей просят не допускать контактов домашних животных с дикими зверями, прекратить подкармливать бродячих кошек и собак. Всем, у кого дома есть не привитые от бешенства животные, рекомендуют обратиться для вакцинации в городскую ветстанцию.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

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