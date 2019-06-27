В Челябинске рекламу с изображением кандидата на пост губернатора признали незаконной агитацией

Избирком направил в полицию информацию о незаконной агитации претендента на пост губернатора Александра Лебедева.



Незаконной агитацией признали рекламный баннер с изображением кандидата на пост губернатора Александра Лебедева. Щит размещен на улице Гагарина в Ленинском районе. Жалобу в областную избирательную комиссию подал другой претендент на должность главы региона — Константин Нациевский.



Он указал, что на баннере отсутствовали выходные данные и подпись об оплате из средств избирательного фонда. Избирком признал рекламу незаконной агитацией и направил материалы в полицию. «Правоохранители должны установить тех, кто его разместил, чтобы привлечь их к ответственности», — сообщили URA.RU в избиркоме.



Александр Лебедев заявил изданию о намерении оспорить решение избирательной комиссии в областном суде. «Действительно, закон говорит, что любое упоминание кандидата должно оплачиваться из фондов. Но ЦИК и суды говорят, что кандидат, работающий, например, на РЖД, не должен оплачивать любое упоминание его структуры. На баннере, о котором идет речь, размещена коммерческая реклама моей юридической фирмы, а не агитация», — подчеркнул он.

Все новости за 27.06.2019 г.»