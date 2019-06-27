В Челябинской области 28 июня стартует Ильменский фестиваль

Фото с сайта www.fondmityaev.ru

В окрестностях Миасса в пятницу, 28 июня, откроется 43-й Ильменский фестиваль.



Фестиваль пройдет на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Первые концерты состоятся вечером в пятницу. Фестиваль будет идти три дня и завершится в воскресенье.



В концертах примут участие Олег Митяев, барды из Москвы, Томска, Уфы и других российских городов. На время фестиваля между Челябинском и «Солнечной долиной» запустят специальный автобусный маршрут. Транспорт будет отправляться от железнодорожного вокзала. Стоимость проезда составит 30 рублей. Интервал движения — один час.

Фото с сайта www.fondmityaev.ru

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