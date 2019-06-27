Федеральные власти деньгами помогут Челябинской области отремонтировать аварийные мосты

Фото с сайта kremlin.ru

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании Госсовета по транспортным вопросам.

Заседание состоялось в среду, 26 июня, в Кремле. Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, члены правительства и главы регионов обсуждали вопросы эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшения организации дорожного движения.

Так, в рамках Госсовета предложили расширить понятие контрактов жизненного цикла. При таком подходе с подрядчиком заключают долгосрочное соглашение по ремонту и обслуживанию объектов. Министр транспорта России Евгений Дитрих указал главам регионов на эффективность данной системы и необходимость перехода на нее.

«Большинством субъектов программы работ утверждены на шестилетний срок, но контракты по старинке заключаются только на год. Из всех объектов только 400 законтрактованы на срок более трех лет. Просил бы регионы активнее и смелее пользоваться преимуществом шестилетних программ работ и заключать под них шестилетние как минимум контракты», — пояснил Евгений Дитрих.

Поскольку в Челябинской области дорожная сеть развита широко, Алексей Текслер поддержал инициативу расширить сферу работ по долгосрочным контрактам. В нее включат ремонт и содержание не только строящихся, но и уже существующих дорог.



Другим важным в региональном масштабе вопросом стала проблема аварийных мостов на дорогах. Члены Госсовета обсудили создание программы по реконструкции и капремонту путепроводов с финансированием из федерального бюджета. По словам Евгения Дитриха, минтранс уже подготовил соответствующие материалы. Программу сверстали до 2035 года. Первоначальный ее этап — 2024 год.

В Челябинской области сейчас 30 мостов находятся в аварийном состоянии или близки к нему, на исправление ситуации необходимо порядка 2 млрд рублей. За счет средств области возможно восстановление не более 3-4 сооружений в год. Руководитель региона поддержал создание специальной госпрограммы по ремонту мостов.

«Это позволит в кратчайшие сроки реконструировать все путепроводы и обеспечить их дальнейшую безопасную работу и безопасность дорожного движения», — отметил Алексей Текслер.

Всего в Челябинской области насчитывается более 27 тыс. километров дорог всех видов. На их ремонт и содержание в 2019 году в регионе направили более 16 млрд рублей. Алексей Текслер указал, что эта сумма является беспрецедентной.

«Привести в нормативное состояние большинство магистралей Южного Урала — это ключевая задача, которую я ставлю перед правительством региона. С каждым годом мы будем стараться наращивать темпы дорожного строительства», — подчеркнул глава области.

Фото с сайта kremlin.ru

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