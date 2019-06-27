Поехал к дочери и пропал. В Челябинской области ищут мужчину, который вышел из поезда и исчез

Фото: пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте

Пожилой мужчина из Верхнего Уфалея пропал по пути к родственникам.



Об исчезновении южноуральца сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте. Ведомство устанавливает местонахождение Первушина Василия Андреевича. Мужчине 77 лет. 12 июня он отправился на пригородном поезде сообщением Челябинск — Верхний Уфалей в Кыштым к своей дочери.



Доехал до станции Кыштым и направился в сторону города, но до дочери так и не добрался. Его местонахождение до сих пор не известно.



Приметы: возраст среднего телосложения, рост 165-170 см, подстрижен налысо, брови густые седые, глаза карие. Был одет: светлая кепка, синяя спортивная куртка с темными рукавами, темные спортивные штаны, серые кроссовки. Особые приметы: ходит с деревянной тростью, при этом надевает на одну руку перчатку, также мог быть в очках с черной оправой.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить об этом в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте по телефонам: 8 (351) 237-91-65, 268-30-43, 268-77-08.

Фото: пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте

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