Челябинск попал топ-10 российских городов по числу легковых автомобилей

27.06.2019 г. 11:38

Челябинск попал топ-10 российских городов по числу легковых автомобилей
Фото с сайта m.autostat.ru

Аналитики агентства «Автостат» составили список городов, в которых зарегистрировано больше всего легковых автомобилей.


Всего в России зарегистрировано 43,5 млн легковых автомобилей. Лидирует в рейтинге Москва. В столице насчитали около 3 млн 700 тыс. машин. Второе место занял Санкт-Петербург — 1 млн 750 тыс. автомобилей.


Замыкает тройку Екатеринбург, где числится 462 тыс. машины. Далее идут Новосибирск, Самара, Казань, Нижний Новгород и Краснодар. Челябинск занял в рейтинге девятое место. В городе зарегистрировано более 330 тыс. автомобилей. 

 

Фото с сайта m.autostat.ru

    

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