В ближайшие дни на челябинской свалке построят временные дороги для начала рекультивации

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске состоялось первое заседание рабочей группы по проекту рекультивации городской свалки.



В заседании участвовали специалисты министерства экологии, компании «РосРАО», члены независимых экологических организаций. В ближайшее время «РосРАО» выходит на площадку для проведения подготовительных работ. Там построят хозблоки, временные дороги, а также завезут грунт для пересыпки тела свалки. К инженерным работам планируется перейти уже в августе, чтобы захватить как можно больший период теплого времени в этом году, сообщили в пресс-службе минэкологии.



Основной этап работ придется на весну и лето 2020 года. «Челябинская городская свалка ежечасно производит до 7 тыс. кубометров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Наша задача состоит в том, чтобы максимально быстро запустить данный проект», — подчеркнул первый зампред Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.



Начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков напомнил, что проект рекультивации призван снизить негативное воздействие на окружающую среду. «Жители должны получать максимально прозрачную и правдивую информацию о ходе рекультивации», — добавил он.



Челябинской городской свалке в этом году исполняется 70 лет. Она является одним из крупнейших объектов временного размещения ТКО в стране. Площадка была закрыта для вывоза отходов в сентябре 2018 года.

Фото с сайта pixabay.com

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