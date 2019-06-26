- 62.9095р. - 0.2200
- 71.5973р. + 0.2483
Специалисты проверят качество асфальтобетонной смеси, которую используют для ремонта дорог в Челябинске
26.06.2019 г. 15:50
Областные власти заявили об ужесточении контроля за качеством дорожного ремонта в Челябинске.
Комиссия, в состав которой вошли представители миндортранса и городской администрации, посетила асфальтобетонный завод в деревне Таловка Сосновского района. На предприятии производят смесь, используемую для ремонта дорог в Челябинске. Во время проверки один из членов комиссии потребовал срочно заменить сита. Специалисты произвели отбор проб смеси, чтобы в лаборатории изучить ее зерновой состав.
В областном министерстве дорожного хозяйства сообщили, что контроль за качеством ремонта дорог ужесточается по поручению главы региона Алексея Текслера. «Контроль качества должен проводиться на всех этапах выполнения работ. Сегодня мы проверяем качество используемых материалов, а следующим этапом будем проводить контроль качества покрытия. Ведь наши дороги должны прослужить минимум 12 лет», — заявил начальник управления дорожного хозяйства миндортранса Алексей Нечаев.
Фото с сайта mindortrans74.ru
- 26.06.2019 г. Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал иск к ФАС
- 24.06.2019 г. На улице Гагарина до августа частично закроют одну полосу из-за ремонта теплотрассы
- 21.06.2019 г. Дорожных подрядчиков в Челябинской области переведут на долгосрочные контракты
- 18.06.2019 г. В Челябинске почти на три месяца ограничили движение на кольце у «Мебельной фабрики»
- 17.06.2019 г. Дорога в аэропорт со стороны Металлургического района останется закрытой до 2020 года