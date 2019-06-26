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Краевед Юрий Латышев предложил законсервировать челябинский драмтеатр и еще 85 памятников культуры
26.06.2019 г. 15:20
Юрий Латышев предложил ограничить доступ посторонних в разрушающиеся памятники истории и культуры.
По словам Юрия Латышева, сейчас в области в срочном ремонте нуждаются не менее 86 памятников истории и культуры. В их числе — «Белый дом» в Кыштыме, комплекс «Пороги» и здание драмтеатра в Челябинске. Краевед предложил законсервировать эти объекты, чтобы приостановить их дальнейшее разрушение.
«Консервацию проводят, когда нет возможности восстановить. Тогда можно каким-то образом ограничить доступ. Можно хотя бы забить окна, двери, крышу полиэтиленом покрыть. В лучшем случае, конечно, чтобы охрана была, но это уже нереально. Я не думаю, что это большие деньги. Например, я был в прошлом году в Красноармейском районе, и представитель, который занимается охраной памятников истории культуры, говорит: «У меня достижение: я добился от местной администрации, чтобы они поставили щиты в церковь, и теперь скот туда не ходит». Вот хотя бы это сделать. Можно подключить волонтеров. Я думаю, что они откликнутся, с этим проблем не будет», — констатировал Юрий Латышев.
Также краевед предложил разработать областную программу по сохранению и восстановлению этих памятников культуры с указанием конкретных сроков и источников финансирования. «Если приводить в порядок хотя бы по десять зданий в год, то за восемь-девять лет все эти объекты можно восстановить», — считает Юрий Латышев.
Фото с сайта www.culture.ru
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