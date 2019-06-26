Учащийся челябинского вуза похитил ноутбуки у студентов на 600 тыс. рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

22-летний челябинец похищал у студентов ноутбуки под видом подготовки курсовых работ.



Потерпевшими по делу о мошенничестве признали 27 человек в возрасте от 19 лет до 21 года. По данным следствия, челябинец брал технику у учащихся, проживающих на территории студенческого городка. Все они, а также сам обвиняемый, — студенты одного вуза. Пострадавшим он объяснял, что ноутбуки нужны для подготовки курсовых работ.



Похищенную технику студент сбывал, деньгами распоряжался по своему усмотрению. Общий ущерб превысил 600 тыс. рублей. Челябинцу предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в Центральный районный суд, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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