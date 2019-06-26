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В Чебаркуле на учениях устроят «карусель» из 300 танков
26.06.2019 г. 13:43
На полигоне в Чебаркуле пройдут масштабные танковые учения.
Маневры состоятся в рамках внезапной проверки боеготовности Центрального военного округа. На полигон под Чебаркулем выдвинулись 300 танков Т-72. Там они отработают современные методики ведения боя, в том числе «танковую карусель», пишет ТАСС. Этот тактический прием заключается в поочередном выезде боевых машин из укрытия, стрельбе и возвращении на исходную позицию.
Внезапная проверка боеготовности ЦВО началась в понедельник, 24 июня, и продлится до пятницы. Более 6 тыс. человек примут участие в 50 учениях по охране государственных и военных объектов, противовоздушной обороне, пресечению террористических угроз, борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
Фото с сайта function.mil.ru
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