Власти отказались от идеи строительства пешеходного моста на станции Тамерлан, о которой жители рассказали Путину

Фото с сайта pravmin74.ru

Южно-Уральская железная дорога обеспечит свободный проход через пути на станции Тамерлан.



Во вторник, 25 июня, прошло совещание по вопросу безопасного перехода через пути на станции Тамерлан. В нем приняли участие и. о. замгубернатора Сергей Шаль, представители администрации Варненского района и Южно-Уральской железной дороги. В ходе совещания они пришли к мнению о нецелесообразности строительства моста через пути из-за небольшого потока поездов и пешеходов.



Представители Южно-Уральской железной дороги заявили, что в постоянном режиме обеспечат наличие свободного прохода. В случае остановки на станции грузового поезда в месте пересечения людьми рельсов будет сделан разрыв. Контроль за соблюдением свободного прохода ведется с помощью видеокамер.



Администрации района предложили обеспечить мониторинг ситуации и фиксировать нарушения со стороны железнодорожников. «В том случае, если железная дорога не сможет обеспечить безопасность наших граждан, мы тогда продолжим вести с ними работу по строительству надземного перехода. Но я считаю, что это не сильно сложное и затратное мероприятие — не допускать стоянки вагонов на переходе», — отметил Сергей Шаль.



Ранее жители Варны записали обращение к Владимиру Путину в преддверии прямой линии. В нем сообщалось, что южноуральцы вынуждены ежедневно пересекать железнодорожные пути на станции Тамерлан, подвергая свои жизни опасности. После публикации обращения СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Фото с сайта pravmin74.ru





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