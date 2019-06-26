Претендент на кресло губернатора Челябинской области пожаловался в избирком на помехи в сборе подписей депутатов

Фото с сайта stnmedia.ru

Глава регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков пожаловался в избирательную комиссию на нарушения.



Кандидат в губернаторы от партии «Яблоко» столкнулся с бюрократическими преградами при прохождении муниципального фильтра. В Нагайбакском районе нотариус при заверении подписи требовал подтвердить статус поставившего ее депутата справкой из представительного органа, хотя для этого достаточно удостоверения.



За разъяснениями Ярослав Щербаков обратился в избирательную комиссию области. Там ему ответили, что требование предоставить дополнительную справку носит рекомендательный характер, рассказал он «Челябинскому эху».



«Избирательная комиссия дала ответ по жалобе, написала, что это лишь рекомендация и требовать этого документа нет необходимости. К сожалению, нотариусы это понимают дословно, как требование. Централизованного разъяснения избирком не дал, и мы сейчас в ручном режиме, в полях вынуждены объяснять это каждому нотариусу, который не хочет заверять подпись депутата в мою поддержку и требует какие-то справки. Это существенно затрудняет процесс сбора подписей и увеличивает время, которое нужно потратить на то, чтобы эту подпись получить», — прокомментировал Ярослав Щербаков.



Ярослав Щербаков пояснил, что министерство юстиции ведет реестр депутатов и нотариусы могут обращаться к нему, чтобы проверять действие полномочий. Практика ознакомления нотариусов с этим документом в ходе выборов активно применяется в других регионах, например, в Псковской области, подчеркнул руководитель челябинского отделения «Яблока».

Фото с сайта stnmedia.ru

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