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В Челябинске легковой автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов
26.06.2019 г. 12:49
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
В Челябинске автомобиль сбил людей, которые стояли на остановке.
ДТП произошло днем в среду, 26 июня, на пересечении улицы Косарева и Комсомольского проспекта. Об этом сообщили в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, иномарка при повороте налево столкнулась с Renault Logan, который двигался навстречу. От удара второй автомобиль вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Свидетели сообщают, что в результате аварии пострадали не менее четырех человек.
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
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