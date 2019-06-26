В Челябинске легковой автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил несколько пешеходов

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

В Челябинске автомобиль сбил людей, которые стояли на остановке.



ДТП произошло днем в среду, 26 июня, на пересечении улицы Косарева и Комсомольского проспекта. Об этом сообщили в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».



По словам очевидцев, иномарка при повороте налево столкнулась с Renault Logan, который двигался навстречу. От удара второй автомобиль вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Свидетели сообщают, что в результате аварии пострадали не менее четырех человек.

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

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