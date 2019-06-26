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«Трактор» опустился на 52 строчки в рейтинге лучших хоккейных команд Европы
26.06.2019 г. 12:15
Фото с сайта hctraktor.org
Два хоккейных клуба из Челябинской области вошли в список ста лучших хоккейных команд Европы.
Рейтинг лучших хоккейных команд Европы составил портал HockeyArchives по итогам сезона 2018/19. Магнитогорский «Металлург» за год поднялся на 11 строчек и занял 17-е место. Хоккейный клуб «Трактор» по итогам сезона потерял 52 позиции. Челябинскую команду поместили на 67-ю строчку. В предыдущем рейтинге клуб занимал 15-е место.
Лидирует в списке московский ЦСКА, который в прошедшем сезоне выиграл Кубок Гагарина и регулярный чемпионат КХЛ. Второе место занял петербургский СКА. Замыкает тройку лучших клубов Европы финская команда «Кярпят».
Фото с сайта hctraktor.org
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