Пассажиров поезда Челябинск — Ташкент, застрявшего в Казахстане из-за взрывов, доставили в Узбекистан на автобусах

Фото с сайта gzd.rzd.ru

В Казахстане пассажиров поездов, которые задержали из-за взрыва склада боеприпасов, доставили на автобусах до пункта назначения.



По данным МИД Узбекистана, во вторник, 25 июня, пассажиров поезда №365 Челябинск — Ташкент усилиями местных властей доставили до границы и далее на автобусах привезли в конечный пункт. Аналогично помогли пассажирам железнодорожного рейса Уфа — Ташкент, который остановился в том же районе.



Серия взрывов произошла на складах боеприпасов в казахском городе Арысь в понедельник, 24 июня. В результате погибли два человека. Был введен режим чрезвычайной ситуации, жителей эвакуировали. Железнодорожные составы дальнего следования остановили, кроме того, отменили поезд, следующий из Бишкека в Москву.

Фото с сайта gzd.rzd.ru

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