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Пассажиров поезда Челябинск — Ташкент, застрявшего в Казахстане из-за взрывов, доставили в Узбекистан на автобусах
26.06.2019 г. 11:53
В Казахстане пассажиров поездов, которые задержали из-за взрыва склада боеприпасов, доставили на автобусах до пункта назначения.
По данным МИД Узбекистана, во вторник, 25 июня, пассажиров поезда №365 Челябинск — Ташкент усилиями местных властей доставили до границы и далее на автобусах привезли в конечный пункт. Аналогично помогли пассажирам железнодорожного рейса Уфа — Ташкент, который остановился в том же районе.
Серия взрывов произошла на складах боеприпасов в казахском городе Арысь в понедельник, 24 июня. В результате погибли два человека. Был введен режим чрезвычайной ситуации, жителей эвакуировали. Железнодорожные составы дальнего следования остановили, кроме того, отменили поезд, следующий из Бишкека в Москву.
Фото с сайта gzd.rzd.ru
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