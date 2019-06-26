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Жители проблемного моногорода в Челябинской области протестуют против строительства завода в рамках ТОСЭР
26.06.2019 г. 11:46
В Бакале прошла акция протеста против строительства завода по производству аккумуляторов.
Стихийный митинг у здания городской администрации прошел днем во вторник, 25 июня. Около сотни местных жителей пришли на собрание по вопросу строительства в черте города предприятия по переработке металлургических отходов. Как сообщает портал «Говорит Сатка», люди выступали против появления данного завода в Бакале, говорили, что «не позволят себя травить». Также митингующие требовали встречи с руководством администрации.
Глава города Андрей Зарочинцев пытался объяснить собравшимся, что предприятие будет заниматься производством аккумуляторных батарей и вреда окружающей среде не нанесет.
«Завод появится на частной территории, туда зашло НПО «Прогресс». Они хотят производить аккумуляторы, там будет никельсодержащий элемент, который является порошком из отходов металлургического производства», — пояснил Андрей Зарочинцев.
На встрече присутствовал собственник земли, на которой собираются строить завод. Он заявил, что горожанами манипулируют, а тем, кто призывал прийти на митинг, заплатили. Бакальцы потребовали доказательств экологической безопасности будущего предприятия. Некоторых протестующих глава города принял в своем кабинете.
Бакал — один из четырех моногородов Челябинской области, которые получили статус территории опережающего социально-экономического развития. Новый завод по производству аккумуляторов в Бакале должен стать резидентом ТОСЭР — этот статус дает налоговые и другие преференции.
Ранее минэкономразвития России внесло Бакал и Верхний Уфалей в список из 99 наиболее кризисных моногородов. При этом аналитики учитывали мнение жителей о качестве здравоохранения и образования, а также ситуации с занятостью, сообщило РБК.
Фото с сайта govoritsatka.ru
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