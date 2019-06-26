В Металлургическом районе на две недели продлили период отключения горячей воды

Фото с сайта www.n-vartovsk.ru

На ЧМЗ продлили срок проведения опрессовки.



Гидравлические испытания в северной зоне района начались 13 июня и должны были завершиться 27 июня. Однако из-за внепланового ремонта тепловых сетей срок опрессовки продлили до 11 июля, сообщили в пресс-службе МУП «ЧКТС». Без горячей воды остаются 168 жилых домов, 31 детский сад, 18 учебных и 10 лечебных заведений.



В среду, 26 июня, стало известно, что прокуратура завела дело на компанию «УСТЭК-Челябинск» за срыв сроков включения горячей воды в Металлургическом районе. Опрессовка на первом этапе должна была завершиться 28 мая, однако ее продлили до 4 июня. Согласно действующим правилам, горячую воду в период профилактических ремонтов нельзя отключать больше, чем на две недели.

Фото с сайта www.n-vartovsk.ru

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