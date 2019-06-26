Треть челябинцев заметили позитивные изменения после назначения Алексея Текслера врио губернатора

Фото с сайта gubernator74.ru

Социологи челябинского филиала Президентской академии предложили горожанам оценить первые сто дней нахождения Алексея Текслера в должности главы региона.



Позитивные изменения в Челябинске за последние три месяца заметили треть участников опроса. Около половины респондентов сказали, что за это время ничего существенно не изменилось. Почти 16% оценить ситуацию затруднились.



По мнению челябинцев, наибольших результатов за первые сто дней своей работы исполняющий обязанности губернатора достиг в кадровой политике и выстраивании коммуникации с населением. Также положительно респонденты оценили внимание к экологическим проблемам и определение перспектив развития Южного Урала.

Фото с сайта gubernator74.ru

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