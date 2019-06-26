Глава избиркома Сергей Обертас рассказал, за что кандидатам на пост губернатора будут отказывать в регистрации

Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru

В Челябинской области стартовала процедура регистрации кандидатов на пост губернатора.



В Челябинской области со вторника, 25 июня, стартовал период представления кандидатами документов на регистрацию. Он продлится до 4 июля. Все претенденты на участие в выборах губернатора должны пройти 7-процентный муниципальный фильтр. Кроме этого, кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать подписи избирателей, напомнил в беседе с корреспондентом «Челябинского эха» председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас.



«Вплоть до 18:00 4 июля мы ждем всех 14 выдвинувшихся кандидатов для подачи пакета документов на регистрацию. Затем у избирательной комиссии будет десять дней на то, чтобы проверить все эти документы и принять мотивированное решение о регистрации или об отказе в регистрации», — прокомментировал Сергей Обертас.



Сергей Обертас отметил, что причины для отказа четко определены в законе. Например, кандидата-самовыдвиженца могут не допустить до выборов, если при проверке документов обнаружат более 10% недостоверных подписей.



«Кандидат-самовыдвиженец должен подать минимум 13 тыс. 169 подписей. Мы в соответствии с жеребьевкой будем 20% от подписей проверять. Если там будут недостоверные подписи, то мы не будем иметь правовых оснований для регистрации кандидата. Если у нас будут сомнения, что подписи собраны одной рукой, то будем привлекать эксперта-почерковеда, который входит в состав рабочей группы. Он сможет дать рекомендации по тому или иному казусу. Плюс к этому и у самовыдвиженцев, и у представителей политических партий также будем проверять подписи в поддержку выдвижения, которые нотариально заверены должны быть. Будем смотреть, является ли этот человек депутатом, вправе ли он был ставить свою подпись и поставил ли он подпись во второй раз, например», — рассказал Сергей Обертас.



Прием заявок от желающих бороться за губернаторское кресло завершился в понедельник. Документы в избирком подали 14 человек. От КПРФ и ЛДПР выдвинулись депутат гордумы Константин Нациевский и депутат Госдумы Виталий Пашин. Непарламентские партии заявили четырех кандидатов: Сергей Смышляев от «Родины», Ярослав Щербаков от «Яблока», Степан Фирстов от «Партии пенсионеров». От партии «Гражданская сила» выдвинулся бывший региональный омбудсмен Алексей Севастьянов.



Остальные кандидаты идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. В их числе нынешний руководитель региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, юрист Александр Лебедев, спортсмен Александр Комиссаров. Также на выборы заявились представитель «Левого фронта», бизнесмен Сергей Морозов, общественница из Миасса Татьяна Якимова, военный пенсионер Виктор Перов и свадебный фотограф Станислав Артемов. Голосование пройдет 8 сентября.

Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru



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