Челябинск
- 62.9095р. - 0.2200
- 71.5973р. + 0.2483
Разбор полетов
Разворот
Прокуратра завела дело на челябинских коммунальщиков за срыв сроков включения горячей воды
26.06.2019 г. 11:21
Фото с сайта pixabay.com
Компанию «УСТЭК-Челябинск» грозят привлечь к ответственности за нарушение сроков опрессовки.
Претензии выдвинула прокуратура Металлургического района по итогам первого этапа отключения горячей воды — он был запланирован с 14 по 28 мая. Из-за многочисленных повреждений трубопровода сроки сдвинули до 4 июня.
Согласно действующим правилам, горячую воду нельзя отключать больше, чем на две недели. Прокуратура завела на компанию «УСТЭК-Челябинск» административное дело, материалы передали в областную Госжилинспекцию, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта pixabay.com
Новости на эту тему
- 26.06.2019 г. В Металлургическом районе на две недели продлили период отключения горячей воды
- 24.06.2019 г. В Челябинске начинается третий этап отключения горячей воды
- 18.06.2019 г. В Челябинске через неделю стартует третий этап отключения горячей воды
- 10.06.2019 г. Владимир Елистратов отчитал коммунальщиков за нарушение сроков опрессовки
- 04.06.2019 г. В Челябинске стартовал второй этап опрессовок