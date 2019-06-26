Прокуратра завела дело на челябинских коммунальщиков за срыв сроков включения горячей воды

Фото с сайта pixabay.com

Компанию «УСТЭК-Челябинск» грозят привлечь к ответственности за нарушение сроков опрессовки.



Претензии выдвинула прокуратура Металлургического района по итогам первого этапа отключения горячей воды — он был запланирован с 14 по 28 мая. Из-за многочисленных повреждений трубопровода сроки сдвинули до 4 июня.



Согласно действующим правилам, горячую воду нельзя отключать больше, чем на две недели. Прокуратура завела на компанию «УСТЭК-Челябинск» административное дело, материалы передали в областную Госжилинспекцию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 26.06.2019 г.»