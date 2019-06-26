Фото с сайта cheladmin.ru

Верят ли жители в то, что со сменой главы в Челябинске произойдут положительные изменения? Обсуждаем будущее города и обозначаем самые острые проблемы в среду, 26 июня, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале.

Гости в студии: депутат челябинской городской думы Дмитрий Довженко и фотограф Дмитрий Островский.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.

Фото с сайта cheladmin.ru

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