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Разбор полетов
Разворот
Верят ли жители в то, что со сменой главы в Челябинске произойдут положительные изменения?
26.06.2019 г. 11:15
Фото с сайта cheladmin.ru
Верят ли жители в то, что со сменой главы в Челябинске произойдут положительные изменения? Обсуждаем будущее города и обозначаем самые острые проблемы в среду, 26 июня, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале.
Гости в студии: депутат челябинской городской думы Дмитрий Довженко и фотограф Дмитрий Островский.
Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.
Фото с сайта cheladmin.ru
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