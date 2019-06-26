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Каждый четвертый молодой специалист готов уехать из Челябинской области ради работы
26.06.2019 г. 10:04
Аналитики HeadHunter выяснили, в каких сферах чаще всего ищут работу молодые соискатели из Челябинской области.
Чаще всего соискатели в возрасте от 18 до 35 лет ищут работу в сферах продаж, административного персонала, производства, IT-отрасли и транспорта. Среди начинающих специалистов наблюдается высокий уровень конкуренции. Так, на одну вакансию приходится 10,3 резюме. С поиском работы испытывают сложности 70% молодых специалистов.
«Немного иная ситуация на рынке труда среди специалистов в возрасте 26-35 лет. Чаще всего у данных соискателей уже есть трудовой опыт, а значит, и подход к выбору места работы более осознанный. Для молодых специалистов, кроме достойной оплаты труда и карьерного роста, важны возможность обучения, интересные задачи и проекты, а также атмосфера в коллективе», — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
26% молодых соискателей указывают в резюме готовность к переезду. В списке предпочтительных городов — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также молодые специалисты готовы переезжать в США, Казахстан, Канаду, Германию, Белоруссию и Грузию.
Фото с сайта pixabay.com
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