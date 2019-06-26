Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости описторхозом в Челябинске

Фото с сайта pixabay.com

Челябинцам рассказали, как готовить рыбу и не заразиться описторхозом.



По данным регионального управления Роспотребнадзора, за пять месяцев 2019 года в Челябинске отмечен рост заболеваемости описторхозом. Только в июне зарегистрировали 24 таких случая. Обычно болезнь находят у 80-110 челябинев ежегодно. В основном — у взрослых.



Эксперты назвали несколько причин высокого уровня заболеваемости. В области есть неблагополучные по описторхозу водоемы и сформирован природный очаг в бассейне рек Уй и Увелька. «Кроме этого, заражение населения области происходит при употреблении рыбы из наиболее эндемичных по описторхозу территорий: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской, Томской, Курганской областей», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.



Заболевание передают описторхи — мелкие паразиты, в народе их называют «кошачьей двуусткой». Заражение человека и животных происходит при употреблении в пищу сырой, недостаточно термически обработанной и слабо просоленной рыбы семейства карповых. К ним относятся язь, елец, лещ, сазан, вобла, чебак, карась, линь и др. По предположению некоторых исследователей, паразиты могут находиться в организме человека 10-20 лет, другие считают, что они остаются на всю жизнь. Каждый гельминт за это время может выделить много миллионов яиц. Заражение приводит к анемии, гепатиту, камням в желчевыводящих протоках и протоках поджелудочной железы, а также к развитию заболеваний печени.

При непосредственном контакте с больными описторхоз не передается. Возможность заражения через хорошо проваренную рыбу и рыбу горячего копчения обычно исключается, отметили в Роспотребнадзоре. Безопасной также считается соленая рыба, если технологический процесс посола доведен до конца.

Чтобы избежать заражения описторхозом, необходимо:



— Приобретать рыбу только в установленных местах, прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу.



— Не употреблять в пищу сырую, свежемороженую («строганину»), слабо проваренную или прожаренную рыбу.



— В домашних условиях соблюдать следующие методы обезвреживания рыбы:

жарить свежую рыбу следует распластанными некрупными кусками не менее 15-20 минут, сковородку при этом нужно прикрывать крышкой;

варить рыбу в течение 15-20 минут с момента закипания, а фрикадельки из рыбного фарша не менее 10 минут от начала кипения;

выпекать рыбные пироги в течение 45-60 минут;

солить рыбу следует в теплом (16-20 градусов) рассоле (из расчета 27-29 кг соли на 100 кг рыбы) не менее 14 дней;

вялить мелкого частика (чебак, елец) в течение 3 недель с 2-3-дневным предварительным посолом;

при приготовлении рыбы холодного копчения следует ее предварительно посолить или проморозить в течение 3-4 недель.

Фото с сайта pixabay.com

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