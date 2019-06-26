- 62.9095р. - 0.2200
- 71.5973р. + 0.2483
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости описторхозом в Челябинске
26.06.2019 г. 09:55
Челябинцам рассказали, как готовить рыбу и не заразиться описторхозом.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за пять месяцев 2019 года в Челябинске отмечен рост заболеваемости описторхозом. Только в июне зарегистрировали 24 таких случая. Обычно болезнь находят у 80-110 челябинев ежегодно. В основном — у взрослых.
Эксперты назвали несколько причин высокого уровня заболеваемости. В области есть неблагополучные по описторхозу водоемы и сформирован природный очаг в бассейне рек Уй и Увелька. «Кроме этого, заражение населения области происходит при употреблении рыбы из наиболее эндемичных по описторхозу территорий: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской, Томской, Курганской областей», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Заболевание передают описторхи — мелкие паразиты, в народе их называют «кошачьей двуусткой». Заражение человека и животных происходит при употреблении в пищу сырой, недостаточно термически обработанной и слабо просоленной рыбы семейства карповых. К ним относятся язь, елец, лещ, сазан, вобла, чебак, карась, линь и др. По предположению некоторых исследователей, паразиты могут находиться в организме человека 10-20 лет, другие считают, что они остаются на всю жизнь. Каждый гельминт за это время может выделить много миллионов яиц. Заражение приводит к анемии, гепатиту, камням в желчевыводящих протоках и протоках поджелудочной железы, а также к развитию заболеваний печени.
При непосредственном контакте с больными описторхоз не передается. Возможность заражения через хорошо проваренную рыбу и рыбу горячего копчения обычно исключается, отметили в Роспотребнадзоре. Безопасной также считается соленая рыба, если технологический процесс посола доведен до конца.
Чтобы избежать заражения описторхозом, необходимо:
— Приобретать рыбу только в установленных местах, прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу.
— Не употреблять в пищу сырую, свежемороженую («строганину»), слабо проваренную или прожаренную рыбу.
— В домашних условиях соблюдать следующие методы обезвреживания рыбы:
- жарить свежую рыбу следует распластанными некрупными кусками не менее 15-20 минут, сковородку при этом нужно прикрывать крышкой;
- варить рыбу в течение 15-20 минут с момента закипания, а фрикадельки из рыбного фарша не менее 10 минут от начала кипения;
- выпекать рыбные пироги в течение 45-60 минут;
- солить рыбу следует в теплом (16-20 градусов) рассоле (из расчета 27-29 кг соли на 100 кг рыбы) не менее 14 дней;
- вялить мелкого частика (чебак, елец) в течение 3 недель с 2-3-дневным предварительным посолом;
- при приготовлении рыбы холодного копчения следует ее предварительно посолить или проморозить в течение 3-4 недель.
Фото с сайта pixabay.com
- 21.06.2019 г. Минсельхоз области организует встречу с арендаторами озер после видеообращения рыбаков к Путину
- 23.05.2019 г. В Челябинске выясняют причины гибели рыбы в реке Миасс
- 18.02.2019 г. Главе Кизильского района предъявили обвинение за уничтожение рыбохозяйства
- 29.11.2018 г. В Кунашакском районе директора завода арестовали за хищение восьми тонн рыбы
- 24.10.2018 г. Борис Дубровский пообещал обеспечить южноуральцев свежей рыбой