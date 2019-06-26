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Бывшему замглавы минэконома Антону Бахаеву вменили взятку от директора «Элефанта» Михаила Смирнова
26.06.2019 г. 09:49
В деле экс-заместителя министра экономразвития области о хищении бюджетных денег появились новые эпизоды.
Как пишет Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах, во вторник, 25 июня, Антону Бахаеву предъявили новое обвинение. Ему инкриминируют получение взятки в 1 млн рублей от руководителя рекламного агентства «Элефант» Михаила Смирнова — последний также проходит по делу Бахаева о мошенничестве.
Издание уточняет, что за вознаграждение компания Смирнова получила некие преференции при участии в российско-казахстанском форуме в 2017 году. По версии следствия, в ходе мероприятия Антон Бахаев похитил почти 4 млн рублей, которые предназначались для проведения банкета. В данный момент он и Михаил Смирнов находятся под домашним арестом — ранее суд продлил его срок до 19 июля.
Третьим фигурантом дела была директор Агентства международного сотрудничества области Ольга Алейникова. В связи с раскаянием и активным содействием расследованию уголовное преследование в ее отношении может быть прекращено, пишет интернет-газета.
Фото с сайта 31tv.ru
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