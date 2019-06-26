Пьяные в лодке, неадекватная пенсионерка. За два дня на озере Смолино спасли восьмерых утопающих

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

В единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска отчитались о результатах работы.



С начала недели, за 24 и 25 июня, матросы-спасатели вытащили из воды восемь человек. Пятеро из них едва не утонули в понедельник. Серьезно пострадал 46-летний мужчина, который нырнул с понтона на пляже «Солнечный берег» и ударился головой о дно — его на скорой доставили в больницу.



Вечером во вторник из воды вытащили 70-летнюю женщину, которая полезла купаться в одежде. В ЕДДС уточнили, что пенсионерка была в неадекватном состоянии. А днем матросы спасли пьяных мужчину и женщину, которые перевернулись на лодке.

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

Все новости за 26.06.2019 г.»