Челябинск
- 62.9095р. - 0.2200
- 71.5973р. + 0.2483
Разбор полетов
Разворот
Пьяные в лодке, неадекватная пенсионерка. За два дня на озере Смолино спасли восьмерых утопающих
26.06.2019 г. 09:04
Фото с сайта www.mchs.gov.ru
В единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска отчитались о результатах работы.
С начала недели, за 24 и 25 июня, матросы-спасатели вытащили из воды восемь человек. Пятеро из них едва не утонули в понедельник. Серьезно пострадал 46-летний мужчина, который нырнул с понтона на пляже «Солнечный берег» и ударился головой о дно — его на скорой доставили в больницу.
Вечером во вторник из воды вытащили 70-летнюю женщину, которая полезла купаться в одежде. В ЕДДС уточнили, что пенсионерка была в неадекватном состоянии. А днем матросы спасли пьяных мужчину и женщину, которые перевернулись на лодке.
Фото с сайта www.mchs.gov.ru
Новости на эту тему
- 21.06.2019 г. В Челябинске спасатели вытащили из воды утопающих ребенка и подростка
- 13.06.2019 г. В Аше в реке утонул пятилетний мальчик
- 04.06.2019 г. В Челябинске 13-летний подросток утонул в карьере
- 27.05.2019 г. Спасатели нашли тело 13-летнего мальчика, который утонул в заброшенном копейском карьере
- 20.05.2019 г. Купальный сезон открыт. В Челябинске утонул мужчина