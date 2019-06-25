Археологи обнаружили в Пластовском районе сожженные тела древних людей

Фото с сайта www.csu.ru

Челябинские археологи во время раскопок нашли ритуальный комплекс бронзового века.



Мегалитический комплекс обнаружили во время раскопок могильника Степное 25 в Пластовском районе. Он состоял из четырех менгиров — грубо обработанных каменных глыб. Под ними археологи нашли останки коровы, теленка, лошади, мелкого рогатого скота и сожженных людей. Также во время раскопок специалисты обнаружили части украшений, каменных орудий и керамических изделий.



Комплекс в бронзовом веке жители окрестных поселений использовали для совершения различных обрядов, в том числе и погребальных, сообщила «Челябинскому эху» директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.



«Комплекс представляет один из вариантов альтернативного погребального обряда. Трупосожжение и остальные обряды, которые мы наблюдаем, отличаются от известных на поселениях и могильниках. Видимо, были и какие-то астрономические наблюдения, так как все камни ориентированы на восход и заход солнца в дни солнцестояния. Это был какой-то комплекс обрядов, в который входили и жертвоприношения неизвестным нам богам», — рассказала Елена Куприянова.



Предметы, обнаруженные во время раскопок, поступят в музей археологии и этнографии ЧелГУ. Экспонаты можно будет увидеть на выставке осенью 2019 года.

Фото с сайта www.csu.ru

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