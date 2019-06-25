Учеников филиала челябинского лицея №97 не берут в 10-й класс. Родители хотят объявить голодовку

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске разразился скандал вокруг перехода девятиклассников лицея №97 в старшие классы.



С проблемой столкнулись родители учеников филиала лицея, который находится на улице Кирова. Директор учреждения Вячеслав Усынин заявил, что 10-й класс в филиале открывать не будут, и предложил ученикам перейти в другие школы или техникумы. Это вызвало возмущение у членов родительского комитета. Руководство школы пригласило их на встречу, которая состоится в среду, 26 июня. Как рассказала «Челябинскому эху» мать одного из учеников Валентина Волкова, родители намерены приковать себя к батарее в кабинете директора и устроить голодовку, если на их требования не откликнутся.



«Директор категорически отказался открывать 10-й класс, более того, он переписал лицензию, ни с кем это не согласовав. Нам сейчас не до судов, поскольку до начала нового учебного года всего два месяца, нам надо решать судьбу наших детей. Если нас не услышат, мы готовы на самые крайние меры. Первоначально на встречу в среду приглашали только тех, кто живет по прописке. Но мы придем все и не уйдем, пока не будет решен наш вопрос. Если понадобится, мы прикуем себя к батарее в кабинете директора, объявим голодовку, но не уйдем, пока не будет решен вопрос о зачислении ребенка в то или иное учреждение», — прокомментировала Валентина Волкова.



Валентина Волкова уточнила, что хочет, чтобы дети продолжали получать качественное лицейское политехническое образование и в дальнейшем поступили в вуз. В связи с этим предложение пойти учиться в общеобразовательную школу или техникум звучит неприемлемо, сказала она.



Челябинка сказала, что на встречу позвали начальника городского управления образования Светлану Портье, регионального омбудсмена Маргариту Павлову и представителей прокуратуры. Директор лицея №97 Вячеслав Усынин пояснил «Челябинскому эху», что филиал не обладает лицензией на выпуск 10-11 классов. Родителей, которые собрались устраивать голодовку, пригласили оформлять документы на учебу в основном здании лицея на улице Чичерина.



«На протяжении девяти лет 10-х классов в филиале лицея не открывали. За это время произошли определенные изменения, и сейчас лицензии на образовательную деятельность данного уровня у филиала нет. Родителям предложено продолжить образование в основном здании лицея, где созданы все необходимые условия. Мы пригласили их для оформления соответствующих документов», — пояснил Вячеслав Усынин.



Отсутствие лицензии на старшие классы у филиала Вячеслав Усынин объяснил тем, что там акцент сделан на дошкольной подготовке, начальном и среднем звене. В филиале не предусмотрена надлежащая материально-техническая база для обучения 10 и 11 классов. Тем местным жителям, кому будет неудобно добираться до основного здания на северо-западе, директор предложил перепоступить в близлежащие школы, в частности, в гимназию №23. Этот вопрос находится на контроле у главы городского управления образования Светланы Портье, подчеркнул Вячеслав Усынин.

Фото с сайта pixabay.com

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