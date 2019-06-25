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На улице Солнечной возле «Теоремы» до конца недели ограничили движение
25.06.2019 г. 13:32
На северо-западе Челябинска ограничили движения транспорта.
Трудности с проездом могут возникнуть на участке улицы Солнечной в районе магазина «Теорема» и жилого дома по адресу Комсомольский проспект, 69. Там временно перекрыли движение по одной стороне, машины пускают по встречной полосе. Причина — аварийные ремонтные работы на тепловых сетях. Их будут проводить до 20 часов воскресенья, 30 июня, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
«УСТЭК-Челябинск» просит с пониманием отнестись к изменениям, заранее планировать маршрут и, по возможности, объезжать участок во избежание пробок.
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