Компания, через которую Дубровскому купили BMW, «потеряла» 9 млн рублей

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Интернет-газета Znak.com сообщила об изменении уставного капитала фирмы «Сигма».



В 2018 году уставный капитал магнитогорского ООО «Сигма» увеличили в 900 раз — до 9 млн рублей. Это было сделано перед тем, как фирму купило государственное ООО «Протокол». Теперь уставный капитал опять изменили, и сейчас он составляет 9,99 тыс. рублей. То есть фактически столько же, сколько было до того момента, как компанию продали «Протоколу». Соответствующие записи в ЕГРЮЛ внесены 17 июня 2019 года, пишет Znak.com.



Магнитогорская фирма «Сигма» интересна тем, что, по данным источников, участвовала в приобретении автомобиля BMW для теперь уже бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, поясняет интернет-газета. Сделка проводилась непрозрачно, минуя госзакупки, через непрофильное ООО «Протокол», купившее накануне приобретения автомобиля ООО «Сигма». В последнем перед этим уставный капитал увеличили с 10 тыс. рублей до 9 млн рублей. Именно за 9 млн рублей «Протокол» и покупал «Сигму», а уже через несколько месяцев вышел из состава ее учредителей.

По информации источников издания, эти 9 млн рублей были потрачены на приобретение BMW. А 12 марта 2019 года в Челябинске между ООО «Протокол» и министерством имущества региона был заключен договор дарения автомобиля BMW 2018 года выпуска. Борис Дубровский успел проехать на этой машине несколько раз, а потом его отправили в отставку.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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