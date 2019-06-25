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На подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС выделят еще четверть миллиарда
25.06.2019 г. 13:09
Фото с сайта cheladmin.ru
Власти Челябинской области заявили о выделении дополнительных денег на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.
Об увеличении финансирования сообщила и. о. первого замглавы минэкономразвития региона Ирина Акбашева. По ее словам, субсидия на строительство конгресс-холла «Таганай» на улице Труда составит 147 млн рублей. Еще 105 млн рублей выделят на возведение президентской деревни в поселке «Белый хутор».
В марте Заксобрание области одобрило выделение около 1,8 млрд рублей на ремонт дорог, обновление инфраструктуры связи и благоустройство к саммитам ШОС и БРИКС. Международные форумы пройдут в Челябинске в 2020 году.
Фото с сайта cheladmin.ru
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