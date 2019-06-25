На Южном Урале замдиректора УК будут судить за смерть женщины, на которую упала глыба льда

Фото с сайта www.kp40.ru

Ашинская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении замдиректора управляющей компании «Симское ЖКХ».



Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. В марте 2019 года из-за схода наледи с крыши многоквартирного дома в Симе погибла 61-летняя женщина. По версии следствия, замдиректора управляющей компании нарушил требования Жилищного кодекса.



«Умышленное бездействие обвиняемого, выразившееся в нежелании исполнять свои обязанности по организации очистки кровли от наледи, привело к сходу глыбы льда с крыши и гибели женщины», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В ходе расследования дела управляющая компания выплатила семье погибшей 50 тыс. рублей. Заместителю директора грозит до шести лет лишения свободы.

Фото с сайта www.kp40.ru

Все новости за 25.06.2019 г.»