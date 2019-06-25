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На челябинскую пенсионерку завели уголовное дело об оправдании теракта в Архангельске
25.06.2019 г. 12:40
Челябинская пенсионерка стала фигурантом уголовного дела из-за комментария в соцсети.
Уголовное дело возбуждено по факту публичного оправдания теракта. Комментарий 59-летняя жительница Челябинска разместила в открытой группе социальной сети «ВКонтакте», пишет Znak.com. В нем женщина оправдывала действия террориста, устроившего взрыв в Архангельске. Она раскаялась, заявив, что писала сообщение на эмоциях, рассказал источник издания.
По информации интернет-газеты, пожилая женщина находится под подпиской о невыезде. Однако собеседник URA.RU сообщил, что меру пресечения пенсионерке не избирали.
В октябре прошлого года 17-летний студент Михаил Жлобицкий устроил взрыв в здании архангельского ФСБ. В результате подросток погиб, три человека пострадали. Весной 2019-го у двух анархистов из Челябинска прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о взрыве.
Фото с сайта pixabay.com
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