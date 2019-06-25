Алексей Текслер потребовал объяснительные с членов кабмина области за отставание по нацпроектам

Фото с сайта gubernator74.ru

Главе Челябинской области доложили о низких темпах реализации национальных проектов.

С докладом на заседании правительства области выступила и. о. первого замминистра экономического развития Ирина Акбашева. По ее словам, сейчас региональный показатель исполнения нацпроектов составляет 14%, тогда как общероссийский равняется 28%. Наибольший процент выполнения показывают госпрограммы по ремонту дорог и образованию. Значительное отставание имеется по цифровой экономике, культуре и экологии — по ним следует провести дополнительные закупки и заключить соглашения, уточнила Ирина Акбашева.

Алексей Текслер после доклада заявил, что эти цифры нельзя признать удовлетворительными. Глава региона потребовал от чиновников предоставлять конкретные планы мероприятий по выполнению госпрограмм.

«Коллеги, я не удовлетворен цифрами, которые я здесь слышу, особенно когда говорят, что экология у нас самое отстающее направление по реализации нацпроектов в денежном выполнении. И по остальным направлениям немногим лучше. «Безопасными и качественными дорогами» каждый день занимаюсь, так оно и лучше. Лично сам занимаюсь, каждый день, мне теперь каждым нацпроектом каждый день заниматься лично? По итогам: нужны планы мероприятий по каждому направлению. Ни денежное исполнение, ни подписание соглашений меня не устраивают», — сказал Алексей Текслер.

Также он дал указание членам областного правительства в недельный срок подать объяснительные по темпам реализации национальных проектов. Глава региона анонсировал специальное совещание по данному вопросу, оно состоится в начале июля.

По окончании совещания Ирина Акбашева пояснила, что обозначила в своем докладе предварительные этапы финансирования программ, которые по тем или иным причинам затянулись. Основные претензии главы региона касались именно конкретных шагов в реализации нацпроектов.

«Те цифры, которые прозвучали, — это первоначальный этап для финансирования конкретных мероприятий. Алексей Текслер делал упор на то, чтобы доклад говорил о предметности: сколько построено школ и детсадов, сколько отремонтировать дорог, закупить медицинского оборудования и так далее. Сначала надо все равно донести финансы до ответственных исполнителей, чтобы у них была возможность реализовать конкретные мероприятия. И тогда люди смогут увидеть, что нацпроекты работают», — прокомментировала Ирина Акбашева.

Повышенное внимание Алексей Текслер уделил вопросу реализации экологического нацпроекта. По словам Ирины Акбашевой, данная тема является особо важной для региона и любая задержка в его реализации критична. Руководитель области намерен выяснить, что конкретно зависит от региональных исполнителей и какие недоработки существуют на федеральном уровне, уточнила она.

Фото с сайта gubernator74.ru

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