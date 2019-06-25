В челябинской мэрии отследят, сколько времени чиновники проводят на работе

Фото с сайта gorarh.cheladmin.ru

В администрации Челябинска устанавливают новое оборудование для контроля за сотрудниками.

Турникеты на входе в здание оборудуют считывающими устройствами, а сотрудникам выдадут именные электронные карты. Приход и уход начнут фиксировать автоматически. Для запуска новой системы почти все готово, ожидается, что это произойдет через несколько дней, рассказал пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.

«У каждого сотрудника администрации будет карточка, и можно будет в случае необходимости увидеть, полный ли рабочий день чиновник провел на рабочем месте или все-таки решил попозже прийти, пораньше уйти или сделать себе побольше обед. Этому предшествовали аукционные процедуры, торги — эта работа ведется уже несколько месяцев», — рассказал Владимир Сафонов.

Он отметил, что со сменой главы города установка нового оборудования не связана. В понедельник, 24 июня, депутаты утвердили на посту врио мэра Наталью Котову. Бывший первый заместитель главы Челябинска сразу напомнила подчиненным о дисциплине, сообщает «URA.RU». «В наших с вами отношениях ничего не меняется. Как спрашивала, так и буду спрашивать. Только спрашивать стану строже», — заявила Котова на первом аппаратном совещании.

Фото с сайта gorarh.cheladmin.ru

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