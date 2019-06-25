Минэкономразвития отнесло два южноуральских моногорода к самым проблемным в России

Фото с сайта pravmin74.ru

Министерство экономического развития назвало 11 наиболее проблемных моногородов.



В их числе — Бакал и Верхний Уфалей. В список также попали территории в Забайкалье, Хакасии, Карелии и Брянской области. Такие данные содержатся в ответе минэкономразвития на запрос РБК. Всего в стране 317 поселений с градообразующими предприятиями, из них кризисных — 99.



Ранее в ведомстве перечислили признаки, по которым моногорода относят к проблемным. Это темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда и уровень поддержки от федерального бюджета. Еще один критерий — показатели работы градообразующего предприятия.



Главным показателем кризисности является оценка ситуации жителями, сообщил РБК ответственный секретарь Экспертного совета по развитию моногородов в Госдуме Павел Склянчук. Каждые полгода настроения жителей в моногородах исследует Федеральная служба охраны. Их опрашивают на темы здравоохранения, образования и занятости. По последней информации, более половины населения моногородов оценивает ситуацию отрицательно, уточнил он. «Но могут иметь значение и другие факторы — наличие в городах предприятий «на стадии сворачивания производств и массовых сокращений» и серьезные проблемы с экологией», — отмечает РБК.



По данным ЕГРЮЛ, которые приводит издание, градообразующее предприятие Верхнего Уфалея находится в стадии ликвидации. А «Бакальское рудоуправление» фигурировало в делах по неоплате счетов за электроэнергию.

Фото с сайта pravmin74.ru

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