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Минэкономразвития отнесло два южноуральских моногорода к самым проблемным в России
25.06.2019 г. 10:37
Министерство экономического развития назвало 11 наиболее проблемных моногородов.
В их числе — Бакал и Верхний Уфалей. В список также попали территории в Забайкалье, Хакасии, Карелии и Брянской области. Такие данные содержатся в ответе минэкономразвития на запрос РБК. Всего в стране 317 поселений с градообразующими предприятиями, из них кризисных — 99.
Ранее в ведомстве перечислили признаки, по которым моногорода относят к проблемным. Это темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда и уровень поддержки от федерального бюджета. Еще один критерий — показатели работы градообразующего предприятия.
Главным показателем кризисности является оценка ситуации жителями, сообщил РБК ответственный секретарь Экспертного совета по развитию моногородов в Госдуме Павел Склянчук. Каждые полгода настроения жителей в моногородах исследует Федеральная служба охраны. Их опрашивают на темы здравоохранения, образования и занятости. По последней информации, более половины населения моногородов оценивает ситуацию отрицательно, уточнил он. «Но могут иметь значение и другие факторы — наличие в городах предприятий «на стадии сворачивания производств и массовых сокращений» и серьезные проблемы с экологией», — отмечает РБК.
По данным ЕГРЮЛ, которые приводит издание, градообразующее предприятие Верхнего Уфалея находится в стадии ликвидации. А «Бакальское рудоуправление» фигурировало в делах по неоплате счетов за электроэнергию.
Фото с сайта pravmin74.ru
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