Землю с братских могил Челябинской области отправят в Главный храм Вооруженных сил

Фото: пресс-служба Правительства Челябинской области

Челябинская область приняла участие во всероссийской акции «Горсть памяти».

Она состоялась в субботу, 22 июня. В Челябинске акция прошла на Лесном кладбище. Землю с братской могилы поместили в солдатский кисет. Его передадут в главный храм Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке. Об этом рассказал глава региона Алексей Текслер, который участвовал в акции.

«Горсть памяти» — это всероссийская акция по изъятию земли с мемориальных военных захоронений и передаче этой земли в главный храм Вооруженных сил нашей страны, который сейчас строится в подмосковной Кубинке. На Южном Урале не рвались снаряды, но здесь было организовано более 100 госпиталей. Здесь лечились свыше 200 тыс. воинов Великой Отечественной войны. Врачи боролись и сражались за их жизнь, но всегда одерживали победы. Многие из погибших воинов были захоронены на Южном Урале. Мы будем помнить и чтить. Мы передадим молодому поколению память об этой войне для того, чтобы этого больше никогда не повторилось», — прокомментировал Алексей Текслер.



В этот день на Южном Урале горсти земли собрали с 43 братских могил, заявил помощник военного комиссара Челябинской области по военно-патриотической работе Игорь Смирнов. Частицы заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем установят на территории храма. По словам Игоря Смирнова, там также появится музей, оборудованный мультимедийными экспозициями.

«В этом храме будет создана мультимедийная система. Каждый родственник ветерана, который захочет узнать историю своего предка, всегда сможет приехать в этот храм и посмотреть мультимедиа, когда служил, где воевал, какие награды имел», — отметил Игорь Смирнов.



Храм Вооруженных сил России возводят в подмосковной Кубинке в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Его планируют открыть в 2020 году.

Фото: пресс-служба Правительства Челябинской области

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